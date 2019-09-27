Ayvalık’ta bakımsız dere kaplumbağaların akınına uğradı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde;pislik ve bakımsızlığı ile sık sık gündeme gelen Nikita Deresi, bu kez kurbağa ve su kaplumbağaların istilasına uğraması ile dikkat çekti.

2013 yılında balık ölümleri yaşanan, geçen yıl Sarımsaklı sahilinde denizin kapkara bir renk almasına yol açan Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Nikita Deresi'nin ıslahının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

Sudaki arsenik oranının oldukça yüksek bir oranda olduğu belirtilen Nikita Deresi'nde, geçtiğimiz yıl Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın girişimiyle DSİ 25'inci Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'nce, vidanjörlerle deredeki kirli su çekilmişti.

2 gün içinde yaklaşık 1 ton kirli suyun çekildiği deredeki kirliliğin önlenmesi için kirletici faktörlerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılıp, önüne geçilmesi gerektiği belirtildi.

Gömeç’e bağlı Keremköy Mahallesi civarından doğan Nikita Deresi, Ayvalık Ovası ve ilçe merkezi sırtlarından geçerek Ege Denizi'ne dökülüyor.

Öte yandan, Nikita Deresi’nin geçtiğimiz yıl olduğu gibi zeytin hasat mevsiminde yine kapkara bir görüntü alarak, Sarımsaklı Plajları’na akmaması için AK Parti Ayvalık İlçe Başkan Hakan Kayaalp; gerek başkentte, gerekse de Balıkesir genelinde yoğun çalışma içinde bulunduğunu bildirdi. Kayaalp, Nikita Deresi’nin ıslahı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırladıkları projenin hayata geçebilmesi adına bakanlıktan ödenek beklediklerini belirterek, “Ama halen daha da derenin çevreye zarar vermemesi adına da çalışmalar sürdürülüyor. Bu konu; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın da gündeminde var. İnanıyorum ki en kısa zamanda Nikita Deresi ıslahını gerçekleştirerek, Ayvalık’ımızı bu büyük sorundan kurtarmaya çalışacağız” diye konuştu.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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