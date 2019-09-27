Ayvalık’ta jandarma 92 göçmen yakaladı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollara Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbari bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Badavut mevkiinde Midilli Adası’na gitmek üzere hazırlık yapan 92 düzensiz göçmeni kısa sürede ele geçirdi. 47’si çocuk, 20’si erkek olmak üzere 92 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemler başlatan jandarma ekipleri, göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda da bulunmayı ihmal etmedi.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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