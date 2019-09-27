CHP'li Belediyenin "Kitap Günleri" etkinliği tasarruf tedbirlerine takıldı

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Balıkesir'in Bandırma İlçe Belediyesinin her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği Kitap Günleri etkinliği belediyenin ekonomisine olumsuz yansıyabileceği gerekçesiyle iptal edildi.



Bandırma Belediyesi 30 Eylül tarihinde başlaması öngörülen 3. Kitap Fuarı hakkında açıklamalarda bulundu. Ekonomik şartları öne süren Bandırma Belediyesi bu sene kitap fuarının düzenlenmeyeceğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada "Yoğun etkinlik ve programlarla son günlerine girdiğimiz Eylül ayının ardından herkesin merakla beklediği 30 Eylül6 Ekim tarihleri arasında 3'üncüsünün düzenlenmesi planlanan 'Bandırma Kitap Günleri' organizasyonunu böylesine yoğun bir program sürecinin ardından Belediyemize ekonomik olarak olumsuz yansıyabilecek durumlara mahal vermemek adına bu yıl düzenlenmeyeceğini kamuoyuna duyururuz" denildi.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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