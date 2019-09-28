Sahil Güvenlik Komutanı'ndan ziyaret

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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir beraberinde ilçe de görev yapan TCSG905 Bot Komutanı SG. Kıdemli Başçavuş Berkan Başaran ile birlikte Kaymakam Hüseyin Öner’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Burhaniye Limanında konuşlanmış olan TCSG905 botuyla ilgili çalışmalar, bölge ve sahillerin genel durumu gibi konular ele alındı. Öner, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir’e, yeni görevinde başarılar diledi.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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