Kalbinize iyi bakın uyarısı

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü kalp sağlığı konusunda vatandaşları, bu hastalıktan korunma yöntemleri konusunda uyardı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kengilelen , “ Ülkemizde 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalpdamar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir. Sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımı gibi risk faktörleri kroner kalp hastalıklarını tetikliyor. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülüyor. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği, 40 yaş üstü her birey için davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması öneriliyor."dedi.

Kengilelen, "Kendinizin ve ailenizin kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini en aza indirmek için; sağlıklı beslenin,Düzenli fiziksel aktivite yapın,Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın,Alkol kullanmayın,Kardiyovasküler riskinizi öğrenenin, kilolu veya obez olup olmadığınızı öğrenenin, kan basıncınızı öğrenin,kan şekerinizi öğrenenin, kan lipidlerinizi öğrenenin. Hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun”diye uyardı.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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