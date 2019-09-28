Burhaniye’de örnek proje

Burhaniye Bahçeşehir Kolejli öğrenciler, Türk dilinin özleşmesi, gelişmesi ve güçlenmesine katkıda bulunmak için çalışma başlattı.

Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı dil devrimini sürdürmek için güne okulda yapılan bir dizi etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Burhaniye ve Edremit'te yaşayan ilçe sakinleriyle röportaj yapıp günün anlam ve önemini belirten bilgilendirmeleri ile dikkat çekiyorlar. “Türkçemize sahip çıkalım” adı altında bir proje başlattıklarını anlatan İletişim Uzmanı Şule Şahin, “ Öğrencilerimiz, Türk dilinin öz zenginliğini meydana çıkarmak, ve onu dünya dilleri arasındaki değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek için çalışıyorlar. Bunun için sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Dilimize yerleşen yabancı kelimelerin kullanımıyla ilgili sorular sorup farkındalık oluşturan projemiz büyük beğeniyle karşılandı” dedi.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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