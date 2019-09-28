Balya İHO'da aşure günü

Balya İmam Hatip Ortaokulu (İHO) Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi. Etkinlikte, asırlardır sürdürülen geleneğin birlik ve beraberliğe sağladığı önem anlatıldı.

Meydanda düzenlenen etkinliğe, Balya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen, Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Başaran, İmam Hatip Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, ilçedeki okulların öğretmenleri ve öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kürcen, aşurenin birlik ve beraberliği simgeleyen tüm kültürlerin ortak dili olduğunu ifade etti. Kürcen, "Aşure demek, sevgi, saygı, birliktelik ve kardeşlik demektir. Aşure gününün ruhunda kardeşliğin, birliğin, sevginin, anlayışın ve hoşgörünün anlamı saklıdır. İçerisinde birbirinden değişik tatları, dünyadaki değişik kültürlere benzeterek ortaya çıkan karışımdan elde edilen aşure bir mozaiktir. Çeşitliliğimiz bizim güzelliğimizdir. Bu anlamlı etkinliği hazırlayan Balya İmam Hatip Ortaokulu idareci ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aşurenin bereketi, bolluğu ve güzel tadı gibi anlamlı bir yıl temenni ediyoruz." diye konuştu.

BALIKESİR 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:31

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