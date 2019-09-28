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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Selçuk: 384 bin engeli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık

DHA

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uyguladığımız istihdam politikaları ile toplamda bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uyguladığımız istihdam politikaları ile toplamda bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık" dedi.
Ayvalık ilçesinde '27´nci Uluslararası Ayvalık Engelliler, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği' başladı. 6 Ekim'e kadar sürecek şenliğin açılışına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbay, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti´li Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı DP´li Mesut Ergin, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engelliler federasyonlarının temsilcileri ile Türkiye´nin farklı noktalarından gelen bin 200 engelli ve ailesi katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan programda, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencileri tarafından düzenlenen Roman havası gösteri sundu.
'VALİ, KAYMAKAM, BAKAN OLMAK İSTİYORUZ'
Şenliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, erişilebilirlik, sadaka kültürü değil, hak ekseninde talepleri olduğunu belirterek, "Devletler elle, ayakla değil, akılla yönetilir. Engelliler içinde hukukçu da var, siyasetçi de. Her alanda eğitim alan insanlar var, ancak kariyer yapmış olanlar az. Biz yetki istiyoruz. Vali, kaymakam, genel müdür, bakan olmak istiyoruz. Bu vatan, bayrağın altında yaşayan 81 milyon vatandaşın hepsinindir" dedi.
Şenliğin imece usulü ile 27 yıl önce başladığını kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin ise etkinliklerin amacının engellilerin önündeki engelleri kaldırmak ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz de, Balıkesir´de engellilerin sorunlarına ilişkin yapılması gereken tüm notları aldıklarını ve 5 yıllık eylem planı içinde bunlara yer vereceklerini ifade etti.
'15 YILDA BÜYÜK YOL KAT EDİLDİ'
Devletin, engellilerin sorunları çözümünde 15 yılda çok büyük aşama kaydettiğini belirten Vali Ersin Yazıcı ise, "Bu özel insanların dertleriyle, dertleniyoruz. Hep birlikte dertleniyoruz. Tabi ki başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız ve devletin diğer kurumları, bu özel insanlara her manada hizmet sunuyor. Maaş bağlıyoruz, diğer dertlerine bakıyoruz, evde bakım yapıyoruz. Şükürler olsun, artık bir engellimizle karşılaştığımızda bir vali olarak boynum bükük değil. Ama 25 yıl önce bir kaymakam olarak çok az şey sunabiliyorduk. Ben bu güzel insanların, bu özel insanların daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki daha fazlasını da biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sunmaya devam edeceğiz" dedi.
BAKAN SELÇUK: 17 YILDIR ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, 17 yıldır hükümet olarak engelli vatandaşların yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi. Gelinen süreç içerisinde hem erişilebilir, hem de istihdam alanlarında; eğitimden, sağlığa kadar engellilerin hayat standardının yükseltilmesi için çabaları gösterdiklerini belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
"Bildiğiniz gibi, 2005 yılında yayımlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye´de ilk kez bin 500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerden biri olduk. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında; kamu kullanımına açık binalarda yaya geçidi, park gibi kamuya açık alanların erişilebilir olmasını çok önemsiyoruz. Erişilebilirlik anlamında toplu taşıma ve seyahatlerde bütün düzenlemeleri yapmaktayız. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. Bakıma muhtaç durumdaki engelli kardeşlerimizin de bakım destek hizmetlerini 2005 yılından itibaren etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Evde bakım yardımı kapsamında; 2018 yılında yarım milyondan fazla engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar lira ödeme gerçekleştirdik."
'384 BİN ENGELİ İŞ HAYATINA KAZANDIRILDI'
Engelli vatandaşlar için 52 merkezde sunulan gündüzlü bakım hizmetini de bu yıl sonunda 81 ile yaygınlaştırılacağını kaydeden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çalışma hayatına katılımları konusunda da büyük ilerlemeler kat ettik son 17 yılda. Bu amaçla, kamu dahil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğunu getirdik. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar yoluyla, engelli kontenjanındaki doluluk oranını yıldan yıla arttırıyoruz. Uyguladığımız istihdam politikaları ile toplamda bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Türkiye´de 2012 yılında merkezi sınav sistemi ile E-KPSS´yi başlattık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin civarında iken, bugün bu rakam 10 kat artarak 56 bini aşmış durumda. İnşallah bu rakamları önümüzdeki günlerde de demin konfederasyon başkanımızın da ifade ettiği gibi ilerleyen günlerde bu rakamları daha da arttırmak istiyoruz. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın müteşebbis olmasını çok önemsiyoruz. Girişimcilik eğitimlerimizi başarıyla bitiren engellilerimize 50 bin liraya kadar hibe desteği vermeye devam ediyoruz. Hükümet olarak 17 yıldır, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her zaman engellilerimizin, engelli ailelerimizin yanında olmaya devam ettik ve devam edeceğiz. Engelleri kaldırmaya, gönüllerimizdeki önyargılarımızdaki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki; hayaller engelsizdir. Hayallerimizin gidebildiği yere kadar gideceğiz hep beraber."
Bakan Selçuk, konuşmasının ardından bir dizi toplantı ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Balıkesir'e geçti.

BALIKESİR

29 Eylül 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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