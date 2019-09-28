Balıkesir'de FETÖ'ye 5 tutuklama

BALIKESİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011 yılı memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavına giren 7 şüpheliden 5´i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir´de görevli 7 polisin, 2011 yılı memurluktan komiser yardımcılığına geçiş sınavına, FETÖ/PDY´nin sözde il lider kadrosuna alınma vaadi verilerek, girdikleri tespit edildi.

Örgüt mensubu polis memurlarının, sınavdan kısa süre önce rapor veya senelik izin almaları sağlanarak, örgüt evlerinde kampa alındığı, Kuran'a el bastırılarak yemin ettirildiği, çalınan sınav sorularının da sözde polis sorumluları tarafından projektör vasıtasıyla ezberletildiği belirlendi.

Polis memurlarının kampa alındığı örgüt evlerindeki toplantılarda, teknik takibe karşı duyarlı olunduğu da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5´i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



BALIKESİR 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:24

AKŞAM 19:03

YATSI 20:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.