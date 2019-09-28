Burhaniye’de dar gelirli çocuklara robotik kodlama eğitimi verilecek

Burhaniye Belediyesi dar gelirli çocuklar için seferber olurken, oluşturulan merkezde çocuklara robotik eğitimde verileceği açıklandı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitim de fırsat eşitliğini ön planda tutarak gelir seviyesi düşük ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik takviye eğitimlerin verileceğinin müjdesini verdi.

Bu konuda hizmet binasının arkasında bulunan 900m2 ve 4 kat olan binanın tahsis edildiğini ifade eden Ali Kemal Deveciler, “ 15 derslik bulunan merkez de, zengin ve seçkin kitaplardan derlenen kütüphane, kantin, dinlence alanları, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılacağı salonlar yer alıyor. Burada başta takviye eğitimler yanında kültürel, sanatsal ve sportif kurs ve aktiviteler in yanı sıra robotik kodlama eğitimleri verilecek” diye konuştu.

BALIKESİR 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:32

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