Depoda çıkan yangın korkuttu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde silaj paketleme sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi’nde silaj çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Kooperatifte yangın nedeniyle meydana gelen hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
BALIKESİR
29 Eylül 2019 Pazar
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