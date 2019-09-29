Hatalı sollama ve sis ölüm getirdi Balıkesir'de hatalı sollama sonucu şarampole uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

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Balıkesir'de hatalı sollama yapan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'den Savaştepe yönüne giden 45 VD 078 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus D., sisli havada önündeki aracı sollamak istedi. Hatalı sollama sebebiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole uçtu. Olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralı olarak Yunus D.'yi otomobilden çıkararak Atatürk Şehir Hastanesine kaldırdı. Otomobilde bulunan Zekeriya T. (41) ise sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

BALIKESİR 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

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