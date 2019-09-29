'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyerek dolandıran E.A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. E.A., mahkemece tutuklandı.

Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda, birçok kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle polise ihbarda bulundu. Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Bürosu ekipleri, ihbarlar üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Bu sırada T.F. (62) kendisini telefonla arayıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyen E.A.'dan şüphelendi ve durumu polise bildirdi.

Şüpheli, T.F.'den, 41 bin 500 Euro'yu TL'ye çevirmesini ve ardından kendisine iletmesini istedi. Bunun üzerine buluşma noktasına T.F. ile giden polis ekipleri, E.A.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



BALIKESİR 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:23

AKŞAM 19:01

YATSI 20:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.