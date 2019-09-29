TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 - Giresunspor: 0

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TFF 1. Lig’in 6. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Giresunspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 20 kazandı.



Maçtan dakikalar

5. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında, Mahatma Otoo’nun sağ kanattan ortaladığı topu Giresunspor defansından Murat Akça kornere çeldi.

16. dakikada gelişen Giresunspor atağında, sağ taraftan ortalanan topa Ahmet İlhan’ın sert şutu kaleci Vukovic’te kaldı.

17. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası üstünde Doğa İşeri’nin ortasına Rahmi Anıl'ın plase şutu Kaleci Fachini’nin sol tarafından ağlarla buluştu. 10

30. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında sağ kanattan Okan Alkan’ın ortaladığı topu Foxi kafa ile kaleye gönderdi. Kaleci Fachini topu köşede yakaladı.

45+2. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Murat Akça kale sahası içinde Foxi’yi düşürünce Haakem Emre Malok penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Foxi gole çevirdi. 20

85. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Aly Malle'in kale sahası üzerinden attığı şutu kaleci Fachini kornere çeldi.



Stat: Atatürk

Hakemler: Emre Malok xxx, Erkan Akbulut xxx, Hasan Hüseyin Tetik xxx

Balıkesirspor: Vukovic xx, Okan Alkan xxx, Tomislav Glumac xx, Oğuzhan Çapar xx, Doğa İşeri xx, Nermin Hodzic xx (Abdülkadir Kayalı dk. 79 x), Furkan Çil xx, Foxi Ketheovama xx (Serdar Güncü dk. 68 x), İbrahim Halil Çolak xx, Mahatma Otoo xx (Aly Malle dk. 60 x), Rahmi Anıl Başaran x

Yedekler: Atilla Özmen, Kağan Kayalı, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Celal Emir Dede, Cenk Güvenç,

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Giresunspor: Adrıano Fachını xx, Murat Akça xx (Stollone Lımbombe dk. 83 ?), Ahmet Kesim xx, Muhammed Himmet Ertürk xx (Uğur Akdemir dk. 46 x), xx, Muhammed Bayır xx, Renan Da Silva xx (Özgür Can dk. 46 x), Mehmet Güven xx, Mıchel Landel xx, Ahmet İlhan xx, Raul Andreı Rusescu xx, Yonathan Del Valle Rodrıguez xx

Yedekler: Metin Erol, Numan Çürüksu, Mehmet Taş, Alperen Aydın

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Rahmi Anıl (dk. 17), Foxı Ketheovama (45+2 pen.) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Muhammed Ertürk, Uğur Akdemir, Fachini, Mehmet, Murat (Giresunspor), İbrahim, Doğa İşeri, Serdar, Abdülkadir, Aly Malle (Balıkesirspor)

BALIKESİR 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:23

AKŞAM 19:01

YATSI 20:19

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