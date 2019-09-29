Balıkesirspor- Giresunspor maçının ardından Mustafa Atik Göksu: “Kazandığımız için mutluyuz” Hakan Kutlu: “Zorlukların üstesinden geleceğiz”

TFF 1. Lig’in 6. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Giresunspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 20 kazandı. Maçın ardından teknik adamlar açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor sahasında Giresunspor’u 20 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mustafa Atik Göksu alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mustafa Atik Göksu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Öncelikle 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Futbolcu kardeşlerim bugün bilhassa oyunu ilk 10 dakikasından sonra çok iyi mücadele verdiler. İlk devre 20 önde tamamladık. İkinci yarının ilk 10 dakikasında yine bir bocaladık. Ama sonra oyunu dengeledik ve 3 puanın sahibi olduk. Oyuncularımı tebrik ederken seyirciyi de unutmamak lazım. Gerçekten bugün 12. Adam oldular. Bu galibiyette onlarında payı büyük. Biz bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yine iç sahada oynayacağız. İnşallah o maçı da kazanıp üst sıralara oynamaya devam edeceğiz.”



Giresunspor cephesi

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, “Oyunun ilk bölümünde bireysel hatalardan goller yedik. Maçın ikinci yarısında oyuncularımın elinden gelen her şeyi sonuna kadar zorladılar. Bir devrede 78 gol pozisyonuna girdik. Rakibimize de bu süreçte bir pozisyon verdik. Ama ben ilerleyen süreçte bu oyuncu topluluğuna inanıyorum. Gerçekten kötü gidişatı değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama geçmişte yaşanılan bazı olumsuzlar hem psikolojik hem de mental anlamda sıkıntılar olmuş. Dediğim gibi bu süreç kolay atlatılmıyor. Ama ilerleyen süreçte ben oyuncularımın inanmışlığına inanıyorum. Bir galibiyetle psikolojik olarak da düzeleceğiz. Zaten oyuncularımın yeteneklerine kimse bir şey söyleyemez” şeklinde konuştu.

BALIKESİR 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

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