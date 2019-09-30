Sokak hayvanlarından yayılan keneler Eski Garaj’ı bastı imdada Ayvalık Belediyesi yetişti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; sokak hayvanlarının saçtığı keneler Eski Garaj’daki iş yerlerini bastı.

İşyerlerindeki çalışanların şikâyeti üzerine harekete geçen Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilen ekipler tarafından Eski Garaj’daki tüm işyerleri ilaçlandı.

Bununla da yetinmeyen Ayvalık Belediyesi, Eski Garaj civarındaki başıboş sokak hayvanların tamamını ilaçlamayı da ihmal etmedi.

Eski Garaj sakinleri; Ayvalık Belediyesi’nin imdatlarına anında yetişmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, başta Belediye Başkanı Mesut Ergin olmak üzere belediyenin tüm çalışanlarına teşekkür ettiler.

BALIKESİR 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

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