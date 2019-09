Dursunbey’de Doğa Yürüyüşleri 5 Ekim'de Başlıyor

Aside tatlısı tarifi! Aside Tatlısı yapılışı

Dursunbey Belediyesi tarafından her yıl organize edilen Doğa yürüyüşleri 5 Ekim’de Karyağmaz Bölgesinden başlıyor.Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Sağlıklı Yaşam İçin Doğa Yürüyüşü’ projesi 5 Ekim’de başlıyor. Her hafta farklı bir parkurda gerçekleşen yürüyüşler dolu dizgin geçerken, Doğa yürüyüşleri kapsamında bir çok etkinlikte katılımcılar ile buluşuyor.

5 Ekim’de başlayacak olan Doğa yürüyüşlerinin her hafta farklı parkurda gerçekleştirilmesi planlanırken, yürüyüşlerin yaklaşık iki ay sürmesi planlanıyor. Dursunbey Belediyesi önünden otobüsler ile yürüyüşlerin gerçekleştirileceği parkura götürülecek olan yürüyüş severlere kumanya ikramı da yapılacak.

At biniciliği, ok atma ve hedef vurma gibi bir çok etkinliğinde gerçekleştiği yürüyüşlere katılmak isteyen vatandaşlar Belediye Beyaz Masa birimine başvuru yapması da gerekiyor.

BALIKESİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 19:00

YATSI 20:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.