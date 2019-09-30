Edremit’te ‘Muhtarlar Derneği’ kuruldu

Kurucu dernek başkanlığını Altınoluk Mahalle Muhtarı Aydın Türker’in yaptığı Edremit Muhtarlar Derneği geçici yönetim kurulu çalışmalarına başladı.

Kurucu başkan Türker, ilçe genelinde muhtarlarımızı tek çatı altında toplayarak, yaşanan sorunların çözümünü birlik ve beraberlik içinde çözmek istediklerini belirterek, "Bu güne kadar birlik olamamaktan dolayı bazı sıkıntılar yaşadık. Bu nedenle dernek kurmak istedik. Muhtar kayıtlarımız sürüyor. En kısa sürede derneği genel kurula götürmek istiyoruz" diye konuştu.

Türker, başkanlığındaki geçici yönetim kurulu: 'Nizamettin Dağ, Hüseyin Ergüven, Hüseyin Çanaklı ve Hayati Uysal, Selma Karaca ile İrfan Kolçak’tan oluştu.

BALIKESİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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