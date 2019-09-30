Dünya rekortmeninden Bakan Selçuk’a deniz dibinde teşekkür pankartı Karesi engelli meclisi Ayvalık'ta düzenlenen etkinliğe katıldı

Karesi engelli meclisi Ayvalık'ta düzenlenen 'Uluslararası Engelliler Şenliği' etkinliğine katıldı.

Bu yıl 27.’si gerçekleştirilen Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği kapsamında düzenlenen Engelliler Çalıştayı’na Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri de katıldı. Karesi engelli meclisi üyesi dünya rekortmeni Cem Esmeray, Bakan Selçuk’a deniz dibinde teşekkür pankartı açtı.

Karesili engelliler farkındalık dalışı etkinliği düzenleyerek, çalıştayın önemine dikkat çektiler.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bu yıl 27.’si düzenlenen Engelliler Şenliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Vali Ersin Yazıcı, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri ve Türkiye’nin dört bir yanından bin 500’e yakın engelli ve ailelerinin katılımıyla yapıldı. Şenlikle kapsamında düzenlenen "Engel'li Hakları, İhmali, İstismarı ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”na Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri de tam katılım sağladı.



Karesili engellilerden su altında teşekkür pankartı

Engellilerin sorunlarının görüşüldüğü çalıştayda Karesi Engelli Meclisi üyeleri de görüş ve önerilerini sunarak, engellilerin öneri ve görüşlerini aktardılar. Çalıştayın son gününde Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi yürütme kurulu üyesi Dünya Engelli Dalış Rekortmeni ve Milli Sporcu Cem Esmeray denizin 30 metre altına tüpsüz dalarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür için pankart açtı.

Çalıştayın engellilerin karşılaştıkları sorunların çözümü için önemli bir adım olduğunu söyleyen Karesi Engelli Meclisi Başkanı Alper Şentürk, “Çalıştayımız oldukça faydalı geçti. Çalıştayımıza bakanımızda katılarak bizlere verdikleri değeri gösterdiler. Bizlerde Bakanımıza ve bizlere verdikleri desteklerden ötürü Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

BALIKESİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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