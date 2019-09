Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı: “ Sanayici iş adamlarının her zaman yanındayız”

Balıkesir Valisi Sayın Ersin Yazıcı, ‘Balıkesir'imiz için yan yana olalım’diyerek Balıkesir'in üretmeye, daha çok katma değer sağlamaya, istihdam oluşturmaya büyük önem verdiğini açıkladı.

Vali Yazıcı, beraberinde Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte ilçede bulunan bazı sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek yetkililerden bildi aldı. Yazıcı ve beraberindeki heyet sırasıyla Oba Plastik ve Korkut Yağ ve sabun fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Vali Yazıcı, fabrikaların sadece bölgeye değil, Türkiye ve yurt dışına da hitap eden bir çapta olduğunu ve Balıkesir'in üretmeye, daha çok katma değer sağlamaya, istihdam oluşturmaya büyük önem verdiğini, çalışan, üreten, istihdam sağlayan sanayici ve iş adamlarının her zaman yanında olacaklarını ve her türlü desteği vereceklerini belirtti.

ŞEHRİN TÜM DİNAMİKLERİ AYNI HEDEFE ODAKLANMALI

Sanayisiyle, ticaretiyle, sağlığıyla, eğitimiyle, sporuyla ve diğer tüm sektörleriyle birlikte Balıkesir'i daha yaşanılabilir hale getirmek için şehrin tüm dinamiklerinin aynı hedefe odaklanması gerektiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Her alanda büyük hedeflerimiz olmalı. Önemli olan belirlediğimiz hedeflere koşar adımla gitmemizdir." dedi.

BİRLİKTE HAREKET EDEREK, GÜZEL PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

Balıkesir için daima tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde olduklarını söyleyen Vali Yazıcı, "Hepimizin amacı Balıkesir ve Balıkesir için çalışmak. Hep beraber el birliğiyle şehrimize daha fazla ne katabiliriz, bunun mücadelesini vereceğiz. El ele vereceğiz. Herkes gücü nispetinde Balıkesir'e katkı sağlayacak. Balıkesir'imiz için yan yana olalım. İlimiz için birlikte hareket ederek, güzel projelere imza atacağız. Balıkesir'e sanayi alanında böylesi tesislerin üretim ve istihdam kapasitesinin olması çok sevindirici”diye konuştu.

BALIKESİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 19:00

YATSI 20:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.