Başkan Deveciler’den anlamlı ziyaret

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 25 Eylül1 Ekim İtfaiyecilik haftası dolayısıyla Burhaniye İtfaiye teşkilatını ziyaret etti.

Grup Amiri Sami Yörüker başta olmak üzere itfaiye müdürlüğünde görevli personelle bir araya gelen Başkan Deveciler, itfaiyeyi gezerek personelden yangın söndürme konularında bilgiler aldı.

Teşkilat mensuplarıyla tek tek görüşen Deveciler, itfaiye teşkilatının ülke için önemli bir rol olduğunu vurgulayarak, “Saniyelerin bile hayati önemi olan bu işi kendi canınızı hiçe sayarak üstleniyorsunuz. Yaptığınız çok kutsal bir görev. Burhaniye İtfaiyesinin ekipmanlarının tam olması ve deneyimli personelle olaylara müdahale etmesi bizlere güven veriyor. Onun için sizleri kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli ve Meclis üyesi Hasan Metin’de katıldı.

BALIKESİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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