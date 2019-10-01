Burhaniye’de silah kaçakçılığı operasyonu

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edremit KOM Grup Amirliği görevlileri silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan şahısların Burhaniye ilçesi İzmirÇanakkale yolu üzerinde plakası tespit edilen araç ile seyir halinde olduklarının öğrenilmesi üzerine aracı takibe alarak durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde şahıslardan farklı marka ve ebatlarda toplam (5) adet tabanca, tabancalara ait (4) adet şarjör ile (22) adet dolu fişek ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak silah ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.

BALIKESİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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