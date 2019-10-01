Bandırma'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da bir deprem daha

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Bandırma'nın Çınarlı mahallesinde ikamet eden Ö.A. isimli şahsın ev ve iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğuna dair ihbarı değerlendiren polis ekipleri Ö.A isimli şahsın ev ve işyerinde aramalarda bulundu. Yapılan aramalarda 100 gram kubar esrar ile 25 adet kenevir tohumu ele geçirilirken, S.K., T.A., M.İ., Y.D., F.T. ve Ö.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

BALIKESİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 19:00

YATSI 20:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.