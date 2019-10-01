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Dünya şampiyonu Habibe, okulunda coşku ile karşılandı Şampiyon Habibe Afyonlu: "Türk'ün gücünü ...

İHA

Kazakistan'da gerçekleştirilen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya kazanan Balıkesirli Habibe Afyonlu, eğitimine devam ettiği okulunda şampiyonlara layık bir şekilde karşılandı.

Dünya şampiyonu Habibe, okulunda coşku ile karşılandı Şampiyon Habibe Afyonlu: "Türk'ün gücünü düşünerek çıktım ve şampiyon oldum" Başkan Hasan Avcı: "Habibe evladımız da ecdadına layık bir sporcu"

Kazakistan’da gerçekleştirilen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya kazanan Balıkesirli Habibe Afyonlu, eğitimine devam ettiği okulunda şampiyonlara layık bir şekilde karşılandı.
Kazakisten'ın Almati kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Judo şampiyonasında 63 kiloda müsabakalara çıkan Habibe Afyonlu, ilk turu bay geçerken, çıktığı diğer tüm maçlarını ipponla kazandı. Afyonlu, ikinci maçında Kanadalı Emma Caldwell, üçüncü turda Hollandalı J. Van Lieshait (shido), çeyrek finalde Hırvat Katarina Kristo, yarı finalde Belçikalı Alessia Corrao ve son olarak finalde Japon Airi Yazawa karşısında galibiyet serisini ipponla tamamladı. Habibe Afyonlu, finalde de rakibi karşısında 23 saniyede ipponla sonuca giderek dünya şampiyonu olayı başardı. Milli sporcu için okuduğu okul olan Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Okulun giriş kapısında öğrencilerin iki sıra ve ellerinde bayraklarıyla oluşturduğu koridordan alkışlarla giren şampiyon sporcuyu Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Belediye Başkanı Hasan Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik ve Okul Müdürü Deniz Eriş karşıladı.

Eriş: "Habibe, erdemli ve disiplinli davranışı ile örnek bir öğrenci olmuştur"
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Deniz Eriş, "Bu mutlu günümüze eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonumuz Habibe Afyonlu ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü bence Habibe de vücut buluyor. Çünkü Habibe'nin sporcu kimliğini artık tüm dünya biliyor. Sporcu kimliğinin yanı sıra okulunda erdemli ve disiplinli davranışı ile örnek bir öğrenci olmuştur. Spor akademik başarıya engel teşkil etmemektedir. Habibe'nin artık yeni bir hedefi var. Habibe'ye olimpiyat ve spor yaşamında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Avcı: "Habibe evladımız da ecdadına layık bir sporcu"
Altıeylül Belediye Başkan Hasan Avcı da duygularını şöyle ifade etti:
"Bu güzel başarı için Habibe evladımızı tebrik ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesini, çalıştıran antrenörünü ve eğitimcilerini tebrik ediyordum. Türk milleti diğer milletlere benzeyen topluluk değil. Farklı bir kumaşı olan kaliteli bir millet. Gençler, geçmişinizi bilip geleceğinizi ona göre şekillendirmelisiniz. Bu topraklar, Kuvayı Milliye toprakları. Karesi Beyi Osmanlıya ilhak olduğunda, Hacı İlbey gibi, Evrenos Bey gibi Balıkesirli büyük devlet adamlarını kazandırdı. İstanbul’un fethinde gemileri karadan yürüten ekibin başında yine bir Balıkesirli Zağnos Paşa vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıktığında Balıkesir’de kırk bir bayrak adam görüşmelere başlamış, Milli Mücadele kararını almıştı. Bu memleket önemli, mihenk taşlarının olduğu memleket. Sizin atalarınız bu memlekete şan, şeref vermiş insanlardır. Kurtdereli Mehmet Pehlivan da onlardan birisi. Habibe evladımız da ecdadına layık bir sporcu olarak bugün bizlere dünya şampiyonluğu getirmiş oldu. Sadece Habibe evladımızdan değil, bu okuldaki ve şehirdeki tüm gençlerimizden bu şekilde başarılar bekliyoruz."

Afyonlu: "Türk'ün gücünü düşünerek çıktım ve şampiyon oldum"
Türkiye'ye ve Balıkesir'e böyle bir zafer yaşattığı için mutluluk duyduğunu belirten Habibe Afyonlu, "Bu süreç benim için çok uzun oldu. Çok güzel başlangıç yaptım Antalya'da, Avrupa Şampiyonası'na gittim ama başarılı olamadım. Gençlik Olimpiyatları'na gittim fakat elendim. Ama inandım, Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olacağıma inandım. Oraya gittiğimde içimde endişe vardı, yine elenirsem diye. Ben bu zamana kadar çok çalıştım. Antrenörlerim bana inanıyorlardı. Kilomda hep şampiyon sporcular var ama bunlar benim gözümü korkutmadı. Maçlara çıktığımda, 'Türk'ün gücünü nasıl olur' diye çıktım ve finalde Japon rakibimi 23 saniyede yenerek dünya şampiyonu oldum. Öncelikle değerli büyüklerime çok teşekkür ederim. İnşallah 2024 olimpiyatlarına sadece katılmak için değil, madalya almak için hazırlanacağım" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya ile Belediye Başkanı Hasan Avcı, şampiyon judocuya hediyeler verdi. Dünya şampiyonu Habibe Afyonlu, törenlerden sonra ders yaptığı sınıfında arkadaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Öğrenci arkadaşları, coşku içinde şampiyon sporcuyu kucaklayarak, kutladılar.

BALIKESİR

01 Ekim 2019 Salı

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