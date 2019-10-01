Edremit’te 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlanıyor

Edremit Müftüsü Ahmet Yayla, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Edremit Belediyesi’ni ziyaret etti.

Her yıl 17 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Edremit ilçe Müftüsü Ahmet Yayla ve beraberinde ki heyet Belediye Başkan Vekili Ahmet Elman tarafından konuk edildi. Müftü Ahmet Yayla, hafta dolayısı ile düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi. Yayla, “Hedefimiz en küçük yaştan en büyüğüne kadar herkesi camilerimizde misafir etmek istiyoruz. Allah’ın evine Allah’ın misafirlerini davet ediyoruz. Bu yıl “Cami ve Hayat” teması ile kutlayacağımız tüm etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi. Edremit Belediye Başkan Vekili Ahmet Elman’da Müftü Yayla ve tüm heyetin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı. Edremit Belediyesi olarak diğer tüm kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi Müftülük ile de uyum ve işbirliği içerisinde olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyarette Müftü Yayla’ya VakıfSen Edremit Temsilcisi Fahri Erer, MemurSen Edremit Temsilcisi Bahtiyar Pehlivanoğlu ve Müftülük Şube Müdürü Adem Albayrak eşlik etti.

BALIKESİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 19:00

YATSI 20:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.