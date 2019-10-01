Burhaniye’de sahne sizi bekliyor

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu kayıtları başladı. Bu sene “Sanatta 20. Yıl” sloganıyla tiyatro severlerin karşısına çıkacak olan Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu için yeni dönemde her yaştan oyuncu bekleniyor.

812 yaş Drama Grubu, 1318 yaş çocuk oyunları grubu ve 1940 yaş yetişkin oyunları grubu olmak üzere üç ayrı kategoride açılan kurslara kayıtlar 30 Eylül’de başladı. Kayıtların 18 Ekime kadar devam edeceği açıklanırken, kayıtlar için başvuru formlarının, Burhaniye Belediyesi Beyaz Masadan alınabileceği açıklandı. Kültür ve sana önem verdiklerini anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Sanatta 20. yılını geride bırakan ve günümüze kadar pek çok film ve dizilere ünlü yetiştiren Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu kayıtlara başladı. Belediye Kent Tiyatrosu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oynadığı ulusal tiyatro oyunlarıyla onlarca ödül aldı. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.

BALIKESİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

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