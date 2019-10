Yunanistan vizesi işlemlerinde dev viraj aşıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol ile başlayan ve yılda sadece 6 ay hizmet veren vize işlemlerinin bundan böyle 12 ay boyunca kesintisiz olarak devam edeceği açıklandı.

Ayvalık Ticaret Odası hizmet binası içerisinde oluşturulan bir büroda süren Yunanistan’a vize başvuru işlemleri, Avrupa Birliği’ndeki (AB) 27 ülkenin vize işlemlerini gerçekleştiren İsviçre kökenli ‘VFS Global’ şirketi ile yapılan yeni anlaşma ile yılın 12 ayının tamamında verilmesine ait sözleşme imzalandı.

Ayvalık’tan Yunanistan’a her yıl 80 ila 100 bin arasında kişinin geçiş yaptığını belirten Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, kurulan büro ile Yunanistan’a vize için İzmir’e gitme zorunluluğunun ortadan kalktığını hatırlatarak, “Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu ile imzaladığımız protokol neticesinde, vize başvuru işlemleri VFS Global Şirketi tarafından yürütülmektedir. Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu, bu önlendi, zaman ve paradan tasarruf ediliyor. Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş sayısı her yıl ortalama 80 ile 100 bin civarındadır. Her yıl binlerce kişi vize işlemleri için başvuruyor. Başvurular artık İzmir yerine Ayvalık'tan yapılıyor. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir yerine Ayvalık'a geliyorlar. Ayvalık'ta şu an vize işlemleri yoğunlaşmış durumda. Odamızın Ayvalık'a ve üyelerine bir katkısı söz konusu. Bu yüzden de firmadan herhangi bir kira bedeli almıyoruz. Bu işlemler için bir odamızı tahsis ettik. Üyelerimize nasıl faydamız olur, Ayvalık'a turizm anlamında nasıl bir katkıda bulunabiliriz diyerek hareket ettik” dedi.

2 yıldan bu yana yılın sadece 6 ayı süresince vize işlemlerinin yapıldığını ancak yeni imzaladıkları protokolle bu hizmetin bundan sonra yılın 12 ayı süresince kesintisiz yapılacağının müjdesini veren ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Bunun için çok ciddi mesai harcadık. Çok yoğun temaslarda bulunduk ve nihayetinde Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia hanımefedinin de desteğiyle Yunanistan vizesi işlemlerinin odamız bünyesinde 1 yıl boyunca sürekli olarak yapılabilmesini sağladık. Çok mutluyuz” diye konuştu.

BALIKESİR 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 19:00

YATSI 20:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.