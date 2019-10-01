Eti Maden çalışanlarına bilgisayar eğitimi

Bigadiç Etİ Maden İşletme Müdürlüğü çalışan personellerine WordExcel Eğitimi verildi. Bigadiç Eti Maden İşletmeleri toplantı salonunda gerçekleşen eğitimi Bilgisayar Eğitmeni Necip Erdinç Erşahin verdi.

Düzenlenen eğitimle ilgili açıklamada bulunan Bilgisayar Uzmanı Eğitmen Necip Erdinç Erşahin ‘‘Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından; Genel Müdürlük, BigadiçKırkaEmet Bor İşletme Müdürlüğü ve Bandırma Bor ve Asit Fabrika İşletme Müdürlüğü ilgili birim çalışan personellerine WordExcel Eğitimleri düzenlendi. Ankara dışında yer alan işletmelerde 18’er kişilik gruplar halinde tesis bünyesinde yer alan son teknoloji ile donatılan kurum içi eğitim salonlarında gerçekleştirildi. Verilen bu eğitimin amacı ofis ortamında sıklıkla kullanılan Word ve Excel programlarının kurum ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilerek Temel ve İleri Ofis Doküman Araçlarının en verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Ofis programlarının kullanılması, saklanması, hesaplama gücündeki işlevsellikler, analiz ve filtreleme gibi temel alanlarda verimli kullanımın artması ile süreçte dijitalleşmeyi desteklenmekte olup mevcut yapıda kullanılan ERP sistemlerinden elde edilen verilerin raporlanmasında da kolaylıklar sağlaması gibi alanlarda bu eğitimin ülkemize ve kurumumuza ciddi anlamda katkı sağlaması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

BALIKESİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 18:58

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.