Başkan Yılmaz, 25 ülke temsilcisi ile buluştu

25 ülkeden 200'den fazla konuşmacı ve 3 binden fazla katılımcının katıldığı Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda konuşan Başkan Yücel Yılmaz, 21. yüzyıl kent vizyonlarına değinerek, Balıkesir'i özenilen, gıpta edilen, evrensel standartlarda bir şehir haline getireceklerini ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, 25 ülkeden 200'den fazla konuşmacı ve 3 binden fazla katılımcının bilgi, deneyim ve tecrübe paylaştıkları "Çözüm Üreten Kentler" konulu Marmara Uluslararası Kent Forumu'na (MARUF) katıldı. Şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları "Çözüm Üreten Kentler" konusu ile bir araya getiren forum; kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili paydaşları buluşturarak kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları değerlendirmeyi hedefliyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda düzenlenen MARUF; kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte oluşturduğu ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde dayanışma ve işbirliği içerisinde incelemeyi amaçlıyor.



21. yüzyıl kent vizyonları

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çevre ve iklim değişikliğinden göçe, kentsel altyapıdan ulaşım ve hareketliliğe geniş bir perspektifle 12 tema ile kentler dünyasına detaylı bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen forumun açılış oturumunda "21. Yüzyıl Kent Vizyonları" konulu bir konuşma yaptı. Balıkesir'i özenilen, gıpta edilen, evrensel standartlarda bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, katılımcı belediyeciliği önemsediklerini vurgulayarak kent konseyleri başta olmak üzere şehrin tüm dinamikleriyle birlikte hareket ettiklerini kaydetti. Kapsayıcı şehir vurgusu yapan Başkan Yücel Yılmaz, "Bir belediye başkanı olarak öncelikli hedefim yanlış kararlarla şehrime zarar vermemek. Bu nedenle kararlarımızı tüm şehir ile birlikte almaya özen gösteriyoruz. Balıkesir olarak yönetişim ilkelerinin en güzel örneklerini sunmaya çalışıyoruz" dedi. Bir yerel yöneticinin ne yapması gerektiğini en iyi o şehirde yaşayan vatandaşların söylediğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Vatandaş bize ne yapmamızı gerektiğini zaten söylüyor. Vatandaşa kulak vermek çoğu zaman başarıyı beraberinde getiriyor" açıklamasında bulundu. Konuşmasında doğru planlamanın önemine de vurgu yapan Başkan Yücel Yılmaz, şehrin 20 ilçesiyle birlikte markalaşması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ortak akıl ile değer üreten bir şehir inşa etmeye gayret ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şehrin markalaşmasının şehrin hikayesine erişimi de kolaylaştırdığını belirterek, "Balıkesir'in kapılarını dünyaya açıyoruz" dedi.

BALIKESİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 18:58

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.