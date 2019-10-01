Bigadiç'teki kazada iki kişi yaralandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde direksiyon başında uyuduğu iddia edilen şoför kazaya sebep oldu. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bigadiç yolu Kadıköy kavşağında meydana geldi. Balıkesir’den Bigadiç yönüne gitmekte olan otomobil sürücüsü A.A., iddiaya göre uyuyunca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metrelik uçuruma uçan araçta bulunan A.A. ve Ü.A. yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay verine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, şarampole uçan araçtan yaralıları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

BALIKESİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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