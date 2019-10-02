Arkeolog Sergen Çirkin'den Şamanizm konferansı

Umay Derneğinin düzenlediği konferansta Arkeolog, Yazar Sergen Çirkin Balıkesir'de Şamanizm'in doğuşu ve Altay Halkları ile ilgili konferans verecek.

Umay Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Derneği tarafından düzenlenen "Arkeolojik Veriler Işığında Şamanizmin doğuşu ve Altay Halklarının Kökeni Sorunu" üzerine ünlü yazar ve arkeolog Sergen Çirkin 12 Ekim Cumartesi günü Salih Tozan Kültür Merkezinde konferans verecek. Umay Dernek Başkanı Fatih Yıldırım ve Balıkesirli ünlü Yazar Metin Savaş'ın daveti üzerine Balıkesir'de konferans verecek Arkeolog ve Yazar Sergen Çirkin Türkiye'de İzmir Liman Tepe, Kapodokya, Hatay Sn. Pierre Kilisesi kazısı ve Türki Cumhuriyetlerinde bir çok kazı çalışması ile tanınıyor.

Sergen Çirkin Kimdir: 1988 yılında Ankara’da doğdu. 2010 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun oldu. İlk arkeolojik kazı çalışmasını, İzmir Liman Tepe ve Sualtı Kazıları’nda 2007 yılında yaptı. 20082012 yıllarında Kapadokya bölgesinde Acemhöyük ve Köşkhöyük kazılarında çalıştı. En eski mağara kilise olarak bilinen Antakya St. Pierre Kilisesi’nin eteklerinde yürütülen mozaik kazısı çalışmalarında yer aldı ve dinler tarihi alanına yöneldi. Şamanizm ve kabile inançları konulu yüksek lisans tezini 2015 yılında savundu. Bu kitabın taslağını içeren ilk sunumunu Seul’de uluslararası bir sempozyumda sundu. Ardından Ankara’da “Altay Halklarının Dilsel ve Tarihsel Kökeni” adlı bir çalıştay düzenledi ve konu çevresinde farklı bilim dallarının buluşmasını sağladı.

BALIKESİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 18:58

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.