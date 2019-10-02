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Burhaniye’de itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

İHA

Burhaniye ilçesinde, bir aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye çıkardı.

Burhaniye’de itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Burhaniye ilçesinde, bir aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye çıkardı.
Edinilen bilgiye. Orjan'da Burhaniye Meslek Yüksek Okulu önünde park halinde bulunan 06 AY 6182 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kediyi çıkarmayı başardı. Yaralanmadığı belirlenen kedi salındı.

BALIKESİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:58
  • YATSI 20:16
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