Edremit'te narkotik göz açtırmıyor Narkotik ekipleri aldıkları istihbarat sonucu takibe alarak durdurdukları iki araçta binlerce uyuşturucu hap ve silah ele geçirdi Gözaltına alınan 4 zanlı adli makamlara sevk edilecek

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin uyuşturucu ile amansız mücadelesi sürüyor. Narkotik ekipleri aldıkları istihbarat sonucu takibe alarak durdurduğu iki araçta, binlerce uyuşturucu hap ve silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından alınan istihbari bilgiye göre U.H.Ş. isimli şahsa ait 2 adet 34 plakalı araçlar ile uyuşturucu madde getirileceğinin istihbaratını alan narkotik ekipleri, araçları takibe aldı.

Bahse konu araçlar takip sonrası Edremit’in Kadıköy Mahallesi'nde durduruldu. Araçların içerisinde U.H.Ş., G.Ş., M.Ş. ve O.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, araçta ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 25 bin 248 adet uyuşturucu hap, 0,98 gram esrar, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 24 bin 765 TL para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet boş şarjör, 343 adet farklı tabancalara ait mermiye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinden sonra adli makamlara sevk edilecek.

Uyuşturucuuyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucuuyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle çocukları ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edileceği öğrenildi.

BALIKESİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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