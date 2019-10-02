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‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ Edremit’te ilk kez kutlanacak.

Edremit Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubu 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek bir etkinlikle kutlayacak. Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, çocuklarla resim atölyeleri, canlı müzik, fabl, kermesler yer alacak. Hayvanların yaşam hakları konusunda farkındalık yaratma amacı taşıyan etkinlikte, ayrıca sokak hayvanları için mama dağıtımı da yapılacak.

Edremit Kent Konseyi ayrıca “Sokak Hayvanları ” temalı fotoğraf yarışması düzenledi. Birincilik ödülü Afrodit Termal Otel’de hafta sonu iki kişilik konaklama olacak. Yarışmaya katılım, çekilen fotoğrafların sosyal medya hesaplarından #edremitkentkonseyi etiketiyle paylaşılması yoluyla gerçekleştirilecek.

BALIKESİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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