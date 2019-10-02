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Balıkesir’de yaya nöbeti Öncelik yayanın öncelik hayatın

İHA

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla il merkezinde 46 ayrı noktada yaya nöbeti tuttu. Yarış Ortaokulu önünde gerçekleştirilen yaya nöbetinde Vali Ersin Yazıcı başta olmak üzere İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve trafik polisleri öğrencilerin yolun karşısına güvenli bir şekilde geçebilmeleri adına araç sürücülerini uyardı.

Balıkesir’de yaya nöbeti Öncelik yayanın öncelik hayatın

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla il merkezinde 46 ayrı noktada yaya nöbeti tuttu. Yarış Ortaokulu önünde gerçekleştirilen yaya nöbetinde Vali Ersin Yazıcı başta olmak üzere İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve trafik polisleri öğrencilerin yolun karşısına güvenli bir şekilde geçebilmeleri adına araç sürücülerini uyardı.
Yarış Ortaokulu öğrencilerinin yanı sıra, gençlik merkezi ve engelli öğrencilerinde katıldığı etkinlikte trafikte önceliğin yayada olması gerektiği dağıtılan broşürlerle araç sürücüleri uyarıldı. Vali Ersin Yazıcı da öğrencilerin yaya geçitlerinde durdurduğu araçların sürücülerine broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu. Etkinlikte çevrede bulunan bir sokak köpeği de karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanması ilgiyle izlendi.
Sürücüler uyarıldı
Etkinliğe katılan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da araç sürücülerine broşür dağıtarak sürücülere trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne dair bilgiler aktardı. Yazıcı'ya İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu eşlik etti. Etkinliğe gelen engelli öğrencilere düdük ve şapka dağıtan Yazıcı, emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücüyü de uyararak kemerini takmasını istedi. Programa ayrıca Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı ve bazı futbolcularda gelerek destek verdi.
Vali Ersin Yazıcı:
“Öncelik yayanın”
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Balıkesir'in trafikte yayalara yol vermesiyle ilgili en saygılı illerden biri olduğunu söyledi. Yayalara gösterilen hassasiyetin daha da artması gerektiğine değinen Vali Ersin Yazıcı, “Bugün 81 ilimizde ve Ankara’da Sayın Bakanımızın başkanlığında yaya duyarlılığı, öncelik yayanın sloganıyla hayat bulduran ve yaya geçidinin önemi, yaya geçidindeki insanlar varken sürücülerin nasıl hareket etmesi gerektiği noktasında dikkat çekmek adına bu uygulama yapılıyor. Biz de şu anda Yarış Ortaokulu’nun önündeki yaya geçidindeyiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki Balıkesir olarak bu konuda en saygılı illerden birisiyiz. Ben Balıkesirli hemşehrilerime, Balıkesirli sürücülere teşekkür etmek istiyorum. Ama aynı hassasiyetimiz yüzde 100’e çıkmalı. Hassasiyet oranımız yüksek ama daha da yüksek olmalı. Önce insan, önce yaya diyoruz. Eğer bir cana zarar veriyorsak, gittiğimiz yerin de, yaptığımız işin de, kullandığımız aracın hiçbir kıymeti yok. Öncelik yayanın her daim. Bu konuda duyarlılık oluşturmak adına bu uygulamalar zaman zaman devam edecek ,yapılacak ve inanıyoruz ki hiç kimsenin burnunun kanamadığı bir trafikte can güvenliği, huzur ve güven içerisinde yaya olarak yaşamımıza devam edeceğiz. Öncelik yayanın, öncelik hayatın diyoruz” diye konuştu.

BALIKESİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:58
  • YATSI 20:16
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