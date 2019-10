Balıkesirspor'da moraller yerinde Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan: "Giresunspor galibiyeti ile güzel bir hava yakaladık"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan hafta sonu oynanan Giresunspor ve bu hafta oynanacak olan Boluspor maçları hakkında basın toplantısı düzenledi. Tandoğan, "Rakibimiz Giresunspor bazı açılardan bizden üstün olmasına rağmen kazanarak, güzel bir hava yakaladık" dedi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, haftayı değerlendirdi. Tandoğan, "İçeride oynadığımız Giresunspor maçını kazandık. Amacımızın kazanmak olduğunu siz de biliyorsunuz. En kötü düşüncemiz 1 puan almaktı. Çünkü puan almak ve rakibimizi altta tutabilmek çok önemliydi. Bu nedenle bizim açımızdan çok zor bir maçtı. Giresunspor kazansaydı puan farkımız azalacak ve iyi bir hava yakalayacaklardı. Maçtan 3 puanı alıp, o fırsatı vermedik. Oyunun geneli beklediğimiz ve önceden planladığımız şekilde oynandı. Rakibimizin bazı konularda bize üstünlüğü vardı ama futbolda maç biter ve sonuca bakılır. Kimse, yaptıklarınıza bakmaz ve kazanan yazılır. Ülkemizdeki genel bakış açısı bu. Memnuniyet açısından bakacak olursak, eksiklerimizin olduğu bir süreç yaşıyoruz diyebilirim. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız da var ama hemen üzerimizden atamıyoruz. Bir de alınan sonuçlardan sonra çok ciddi bir baskı hissedilmeye başlandı. Sezon başında ligde kalmayı, bunun için de toplayabildiğimiz her puanı toplamayı hedeflemiştik" şeklinde konuştu.



"Oyuncu grubum çok büyük değişim yaptı"

Tandoğan oyuncularının takımda güzel bir hava yakaladığının altını çizerek, “Yaşanan süreçte büyük bir değişim gösteren oyuncu kadrosunun ardından gelinen noktada çok güzel bir hava yakaladık. Bu durum, uzun vadede Balıkesirspor’un önünü çok daha rahatlatacak, keyifli bir ortam oluşturacak. Rahmi Anıl Başaran’ı ve zaman zaman oyuna soktuğumuz Serdar Güncü’yü kazanıyoruz. Geçtiğimiz sezon performanslarında düşüş yaşanan oyuncuların form grafiğini yükseltiyoruz. Bunlar bizim açımızdan sevindirici şeyler. Oyun mentalitemiz bakımından istediğimiz şeyler var ve zaman zaman mükemmele yakın sonuç alıyoruz. Bazen de bunun dışına çıkıp, oyun planımızdan uzaklaştığımızda farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Bunu da engelleyemiyoruz. Çünkü hemen her takımın yaşayabileceği şeyleri yaşıyoruz. Sonuç olarak kazandıklarımız bizi mutlu ediyor. Takımda Mırsıc'in sakatlığı vardı. Ama o da bu hafta yapılan antrenmanlara katılmaya başladı "şeklinde konuştu.



"Boluspor'un çok kaliteli bir kadrosu var"

Boluspor'un bir çıkış aradığını ve buna izin vermemeleri gerektiğini belirten Tandoğan, "Bu hafta da şampiyonluk hedefiyle oluşturulan bir oyuncu kadrosuyla yola çıkmış, isimlere baktığımızda hepimizin çok net tanıdığı oyunculardan kurulu ama istediği havayı yakalayamayan ve çıkış arayan Boluspor ile karşılaşacağız. Bizim amacımız da bu çıkışa izin vermemek olacak. Çünkü bizim almamız gereken yol, toplamamız gereken puanlar var. Bir anca puan hedefimize ulaşıp, kafa olarak rahatlamak istiyoruz. Sezon başında küme düşecek ilk takım olarak Balıkesirspor’un ismi söyleniyordu. Aldığımız sonuçlardan sonra hedefimiz değişmedi. Kimse de hedeflerimizi yükseltmesin. Hedefleri yükseltmeyi ben belirlerim. Herkes şampiyon olmak ister. Bir hoca olarak ben, şampiyon olmak istemez miyim? Gözüm, her zaman daha yukarılarda ama biz bu yüklemeyi futbolcularımıza yaparsak, beklenti karşılanmadığında daha büyük düşüş yaşayabiliriz. Bunu kaldırabilecek oyuncular vardır. Bazı oyuncular da kaldıramayabilir. O yüzden, bizler maçları tek tek kazanmaya devam edip, alabildiğimiz kadar keyif alıp, Balıkesirspor’un sezon sonunda iyi yerlerde olması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

