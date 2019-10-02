Edremit’te meclis üyelerinin vekil başkan gerginliği Cumhur İttifakı Edremit Belediye Meclisi üyeleri, meclis toplantısının usulsüz yönetildiğini ileri sürülerek toplantıyı terk etti

Edremit Belediyesi’nin ekim ayı olağan meclis toplantısında AK Parti ve MHP Meclis üyeleri, Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 9’nci maddesinin ihlal edildiği gerekçesi ile meclis salonunu terk etti.

İlçe binasında bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti İlçe Başkanı Av. Burcu Akyel, “Bugün biliyorsunuz meclis toplantımız vardı; yapılan toplantıda başkan vekili toplantıya başkanlık etti. Burada Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 9’ncu maddesi ihlal edildi. Meclise belediye başkanı başkanlık eder, başkanın bulunmadığı durumlarda 1. başkan vekili, onun da olmadığı durumlarda 2. başkan vekili meclise riyaset eder. Belediye başkanı toplantının herhangi bir safhasında yerini meclis başkan vekiline bırakıp toplantıdan ayrılabilir. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma meclis başkan vekili başkanlık yapar. Şu durumda belediye başkan vekili meclis toplantısına başkanlık yapamaz. Dolayısıyla bizim AK Parti grubumuz bu hukuksuzluğa karşı çıkarak toplantıyı topluca terk etmişlerdir” dedi.

AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanı Murat Tuna da, “Malumunuz bugün Edremit Belediye Meclisinin oturum günüydü. Biz grup arkadaşlarımızla birlikte meclis salonuna girdik. Yoklama yapılmadan önceki hazirun listesine imzalarımızı attık. Fakat o sırada belediye başkanı dışarda olduğu için belediye meclis başkan vekilimizi oturum başında göremedik. Göremeyince yoklamadan önce biz kendilerine yaptıkları durumun hukuksuz olduğunu, burada alınacak kararların iptal edileceğini hatırlatmamıza rağmen ve kendilerini uyarmamıza rağmen, meclisimize 10 dakika ara verildi. Bu 10 dakikalık süre içinde şu anda belediye başkan vekilliği yapan Ahmet Elman arkadaşımız ‘Biz bu şekilde oturumu yöneteceğiz’ diye meclise hitapta bulundu. Biz de yaptıkları işlemin hukuksuz olduğunu, 9’ncu maddeye aykırı olduğunu ve orada 1. başkan vekilinin ve 2. başkan vekilinin de orada olduğunu teyit ettirerek, uyarmamıza rağmen bu şekilde meclis toplantısına devam edeceklerini söylediler. Biz AK Parti grubu olarak, Cumhur İttifakı grubu olarak Edremit’in hakkını korumak için oradayız. Edremit Belediyesinde bir yetki karmaşası vardır. Bunun 1’ncisi bugün yaşanmıştır. 1’nci ve 2’nci meclis başkan vekili salonda bulunmasına rağmen başkan vekili oturumu yönetmekte ısrar etmiştir. Oradaki hukuksuzluğa ortak olmamak için, AK Parti ve MHP grubu olarak meclis salonunu terk ettik" dedi.

BALIKESİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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