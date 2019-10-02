Edremit Belediyesi’nden anlamlı ziyaret

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Edremit Kızılay Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek gönüllerini aldı.

Edremit Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Kızılay Huzurevi sakinlerine çiçek dağıttı. Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik, “Huzurevindeki tüm büyüklerimizin huzurlu ve sağlıklı ömürler geçirmelerini diliyoruz. Hayatımız boyunca bize öğretici ve yol gösterici olan büyüklerimizi unutmayarak Edremit Belediyesi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

BALIKESİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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