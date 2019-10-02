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Üniversite öğrencilerine Sındırgı tanıtıldı

İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin dışarı açılan kapısı Sındırgı Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile tanıtım ve istişare toplantısı yapıldıi.

Üniversite öğrencilerine Sındırgı tanıtıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin dışarı açılan kapısı Sındırgı Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile tanıtım ve istişare toplantısı yapıldıi.
1995 yılından bu yana ilçeye gelen öğrencilere ev sahipliği yapan Sındırgı MYO öğrencileri oluşturdukları grup ve okul müdürleri eşliğinde Sındırgı Belediyesini ziyaret etti. Belediyenin işleyişi hakkında bilgi alan öğrencilere ilçenin genel bir tanıtımı yapıldı.
Beş yıldan bu yana üniversite ile iş birliği içerisinde olan Sındırgı Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceki yıllarda gezi organizasyonları, Üniversiteli Eller Renkli Şehirler projeleri ile öğrencilerin ilçeye adapte olmasını sağlayan belediye yeni sezonda farklı projelerle üniversite öğrencilerinin yanında olacak.
Sındırgı Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada bilgi veren Sındırgı Belediye başkan yardımcıları Halil Aldemir, Çağrı Çağatay Çavdar ve Kültür ve Sosyal İşler müdürü Salih Durak her alanda öğrencilerin yanında olduklarını belirtti. Üniversite öğrencileri ve belediye işbirliği ile tiyatro, gezi ve folklor kulüplerinin kurulması gündeme geldi. Öğrenciler de tanıtım ve kaynaşma toplantısı kapsamında istek ve taleplerini dile getirdi. Öğrencilerin Sındırgı’ya adaptasyonu kapsamında ilk olarak Sındırgı ilçe turu gerçekleştirilecek.
Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç Dr. Sinan Aytekin, “Öğrencilerimizin ilçeye adaptasyonu ve iki yıllık eğitim sürecini verimli geçirmelerini sağlamak adına bu tür organizelerin başarılı olacağını düşündük. Belediye ve kaymakamlık başta olmak üzere öğrencilerimize tanıtıyoruz, birlikte fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sındırgı Belediyesi bu güne kadar her alanda öğrencilerimizin yanında oldu. Bu dönemde yine birlikte güzel projelere, başarılı organizasyonlara imza atacağız. Geziler,seminerler vb. birçok organizasyonla öğrencilerimize fayda sağlayacak işler yapacağız. İlgileri ve desteklerinden dolayı başta Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş olmak üzere bizleri ağırlayan bütün ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

BALIKESİR

02 Ekim 2019 Çarşamba

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