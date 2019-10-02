Erdek’ de “Kalbinizi Ödüllendirin” etkinliği

Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde "Kalbinizi Ödüllendirin" temalı etkinlik düzenlendi.

Hastanenin tüm klinikleri ve poliklinik katında düzenlenen etkinlikte; hastane personeline, hasta ve yakınlarına Eğitim Hemşiresi Nurcan Özgen, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Özlem Atılgan tarafından hastane personelinin ve halkımızın farkındalığının arttırılması ve bilinçlendirilmesinin sağlanması amacıyla sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigara ve alkol kullanımının zararları, kan basıncı, kan şekeri ve kan lipidlerinin kontrolünün önemi konularında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Poliklinik katında kurulan standa Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Soner Sarı, Hastane Müdür Yardımcısı Meral Eroğlu katılarak eğitime katkıda bulundular. Kalp ve damar hastalıklarının küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olarak açıklandığı etkinlikte, “2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2' si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artacağı, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalp ve damar hastalıklarına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilmektedir” bilgileri aktarıldı.

BALIKESİR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:21

AKŞAM 18:58

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.