Gömeç’te havaya ateş eden şahıs silahı ile birlikte yakalandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde meskun mahalde ateş eden şahıs yakalandı.

bir işyeri önünde gece saat 00.30 sularında meskun mahalde ateş edildiği yönünde alınan duyum üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden Emniyet Amirliği’ne bağlı ekipler, 2 kişinin arasında kavga çıkması sonucu havaya ateş edildiğini belirledi. Bunun üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, çevrede yapmış oldukları araştırmada olay yerinden aracı ile kaçan kişilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Polis, akşam saat 18.00 sıralarında kaçmaya çalıştıkları bir otomobilde havaya ateş eden E. D.’nin yanı sıra araç şoförü M.K. ve yanlarında bulunan A.F.D. isimli kadını yakaladı. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, olay yerinde kullanılan 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi yapılan sorgulamalarının ardından Burhaniye Adliyesi’ne sevk edildi.

BALIKESİR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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