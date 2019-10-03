Balıkesir'de 3.643 kişi sigarayı bıraktı Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Balıkesir'de İl Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında yapıldı. Tütünle mücadele kapsamında sigarayı bırakma polikliniklerine müracaat edenlerden 3 bin 643 kişinin sigarayı bıraktığı bildirildi.

Valilik Kocaseyit Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ile mücadelede yapılacak koruyucu ve önleyici faaliyetler, eğitimler, arz ile mücadele ve sosyal uyum çalışmaları ile tedavi hizmetleri konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Yazıcı, gençlerin zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması, kullananların uzaklaştırılması amacıyla İl Uyuşturucu Koordinasyon kurulunun toplandığını belirtti. Uyuşturucu alışkanlığı ile mücadelede toplumun topyekun hareket etmesi gerektiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir Valiliği olarak uyuşturucuyla mücadele konusunu çok önemsiyoruz. Uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettireceğiz. Uyuşturucu ile mücadele konusunda gerek emniyet müdürlüğümüz, gerek jandarmamız gerekse de diğer kurumlarımız çok sıkı takip ve işbirliği içerisindedir. Bu anlamda Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele konusunda ciddi mesafeler almış bulunuyoruz" dedi.

Vali Yazıcı, "Balıkesir'de 3 bin 643 kişi sigarayı bıraktı"

Vali Ersin Yazıcı, ilimizdeki sigara bırakma poliklinik verileriyle ilgili de şu bilgileri verdi:

"Tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin ve küresel tütün salgınını önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında 3 bin 643 kişi sigarayı bıraktı. Hastanelerimizde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniği'ne 2018 yılında 5 bin 965, 2019 OcakAğustos ayında ise 2 bin 573 kişi başvurmuştur. Sigarayı bırakan hasta sayısı ise 3 bin 643'dür. Yine ilimizde tütün ihlaliyle ilgili 2018 yılında 85 bin 768, 2019 yılı Ocak ve Ağustos aylarında 58 bin 140 denetim gerçekleştirildi. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek için el birliğiyle hareket etmek zorundayız. Gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse kolluk kuvvetleri sigarayla mücadelede çok ciddi çaba sarf ediyor. Ben, buradan bütün kurumlara ve görevlilere, sigarayla mücadeleye destek olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı.

Vali Ersin Yazıcı'nın açılış konuşmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Eğitimi" ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında yaptıkları sunumları ile program devam etti.

İl Sağlık Müdürlüğünün organize ettiği Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu toplantısında Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşülerek sonrası için yapılacak faaliyetlerle ilgili kararlar alındı. Toplantıda ayrıca, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi yönündeki çalışmaların karalılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.

BALIKESİR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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