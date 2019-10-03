Balıkesir'de 6 altın sikke yakalandı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, 2. Mahmut Dönemi'ne ait 6 adet altın sikke ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahıslar ve Araçların Yakalanması"na yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; 6 yıldır 1 Hırsızlık, 1 Resmi Belgede Sahtecilik, 2 Göçmen Kaçakçılığı, 1 Basit Yaralama, 1 İftira, 1 Suç Üstlenme ve 29.04.2019'da Susurluk'ta meydana gelen Dolandırıcılık olayı olmak üzere 8 ayrı suçtan aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.I. isimli şahsın Altıeylül ilçesi Gökçeören mahallesine geldiği duyumu alındı. Alınan bu duyum üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan sivil ekipler Altıeylül mahallesi Gökçeören mahallesinde şüpheli şahsı yakaladılar. Aranan şahsın yapılan üst aramasında; A.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ve tarihi eser niteliğinde olan 6 adet Osmanlı 2. Mahmut dönemine ait altın sikke ele geçirildi. Yakalanan A.Y. isimli şahsın jandarmada sorgulamasının sürdüğü öğrenildi.

BALIKESİR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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