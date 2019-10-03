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Edremit’te sağlıklı yaşamak için yürüdüler

İHA

Edremit’te sağlıklı yaşamak için yürüdüler

Her yıl yürüyüş günü olarak kutlanan ‘34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü’nde “Koş, Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa” sloganıyla yapılan sağlıklı yaşam yürüyüşüne ilgi büyük oldu.
Özellikle çocukluk çağı obezitesine dikkat çekmek için çoğunluğunu ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu farkındalık yürüyüşü protokolün ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Şehit Hamdi Bey Meydanı’ndan başlayarak Azerbaycan Bulvarı’nda son buldu.
Sağlıklı nesiller yetiştirilebilmesi için “Hareketli Yaşam” alışkanlığı kazanmamız gerekmektedir. Bunun için çocuklarımıza küçük yaştan itibaren düzenli spor yapmayı öğretmek hepimizin görevleri arasındadır diyen Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burak Can; “ilçemizde sağlıklı hayatı desteklemek için koruyucu tedavi hizmeti kapsamında sağlıklı hayat merkezimiz yeni binasında hizmet vermektedir. Fizyoterapi, beslenme danışmanlığı, sigara bırakma polikliniği, psikolojik danışmanlık, çocuk gelişim uzmanlığı danışmanlığı, kanser taramaları gibi birçok konuda tüm Edremit halkına ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Organizasyona bizlere destek veren Kaymakamız Ali Sırmalı’ya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Delibey’e, oyunların hazırlanmasında emeği geçen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne ve Lokantacılar Odası’na ve Edremit Kızılay Şubesine teşekkür ederiz” dedi.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “İlçemiz kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen “Koş, Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa” etkinliğine katıldık. Katkı veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Sağlık tümüyle ele alınması gereken bir konu olup beden sağlığı bunun parçalarından biridir. Bunu korumanın yollarından birisi de düzenli ve hareketli yaşamdır. Tüm bireylerin günün bir bölümünü mutlaka spor yaparak geçirmesi ve hayatına hareket katması, sağlığın korunması açısından önemlidir. Bugünkü etkinlikte öğrencilerimizle beraber yürüyerek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İlçemiz doğasıyla, havasıyla ve özellikle doğal yürüyüş imkânlarıyla bulunmaz niteliktedir. Deniz ve doğanın birlikte olduğu ender güzelliklere sahip bir ilçeyiz. Küçük yaşlardan itibaren tüm vatandaşlarımızın hareketli yaşam konusunda bilinçlenmesi için hepimizin örnek olması gerekmektedir “ diye konuştu

BALIKESİR

03 Ekim 2019 Perşembe

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