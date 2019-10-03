AK Parti'den MHP'ye 50'nci yıl ziyareti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhur İttifakı ortaklarından AK Parti, MHP'yi ziyaret ederek 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 50. kuruluş yıl dönümü nedeniyle AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, yönetim kurulu ve meclis üyeleri nezaket ziyaretinde bulunarak 50. yıl hatırası hediye ettiler.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve ekibinin ziyaretinden çok mutlu olduklarını ifade eden MHP İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal, “50. yıl anısı hediyeleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim hepimize daha nice 50100 yıllar nasip etsin. Türkiye Cumhuriyetinin bu coğrafyada ilelebet kalması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bunun için Cumhur İttifakı'nın devam etmesini elzem olarak görüyoruz" dedi.



Doğan: "MHP ile her alanda uyumlu çalışmalarımız devam ediyor"

"MHP’nin 50. kuruluş yıllarını gönülden kutluyoruz" diyen AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan da, “Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile uyumlu çalışmalarımız her alanda devam ediyor. Ülkemiz içinde bu ittifakın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun için hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Ülke gündemine giren Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde barajın 40+1’e düşürülmesi konusunda aynı düşüncede olan iki başkandan AK Parti'li Mehmet Doğan, “Meclis başkanımız 50+1’den geri dönüş olmayacağını çok açık bir şekilde ifade etti. Faruk Çelik’in açıklamaları şahsi düşünceleridir. AK Parti’nin gündeminde bu konu yoktur” dedi.

MHP İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal ise "Kimse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın" diyerek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vatandaşlardan onay aldığı şekilde devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin dışında yapılan açıklamalar bizim için değer taşımamaktadır. Faruk Çelik’in yaptığı 40+1 açıklaması yanlıştır. Böylesi açıklamalar ülkenin bekası için de tehlikelidir. Suriye’de, Güneydoğu’da terör ve FETÖ operasyonları devam ederken böylesi açıklamalar bize göre sorumsuzluktur" şeklinde değerlendirdi.

BALIKESİR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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