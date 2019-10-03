Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu Edremit’te başladı

‘Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu Balıkesir’in Edremit ilçesinde başladı.

Toplum Kültür Araştırma Derneği tarafından organize edilen ve 35 Ekim 2019 tarihlerinde arasında Güre Afrodit Tatil Köyü’nde düzenlenecek olan sempozyum yoğun bir katılımla başladı.

Bilim insanlarını bir araya getiren ve 3 gün sürecek toplantıda bir araya gelen bilim insanlarının yeni bilgi ve bulgularını bilimsel bir ortamda tartışmak, ortaya çıkan yeni eğilimleri saptamak, disiplinlerin kendine özgü temel güncel sorunlarını ele almak ve geleceğe ilişkin öngörü ve öneriler görüşülecek.

Sempozyumun bir diğer amacının ise dil, edebiyat, tarih, sanat tarihi, coğrafya, halk bilimi, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, felsefe ve bu disiplinlere yakın alanlardaki çalışmalara yer vermeyi hedefliyor.

Sempozyumun ilk gününde Türk akademisinin en önemli simalarından, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Arslan tarafından “Sosyal Bilimler ve Felsefe” konusunda bilgiler verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer’de ‘Bilim adamlarının ilçelerinde bulunmalarından duyduğu mutluluğu dile getirerek konuklara hoş geldiniz’dedi.

Dalında uzmanların sempozyumdaki sunumların 10 Ekim tarihinde kitap haline getirilmesi hedeflenirken, katılımcılara birde Kazdağları turu yapılacak.

BALIKESİR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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