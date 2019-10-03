Güre'ye bisiklet yolu yapılıyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'ne bisiklet yolu yapılacağı açıklandı.

Güre yolunun asfalt çalışmasının yapılmasının ardından Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından içerinde bisiklet ve yürüyüş yollarının yer aldığı çevre düzenlemelerinin ihale süreci tamamlandığı öğrenildi. Çevre düzenlemeleri kapsamında hayata geçirilecek proje içerisinde, 2 bin 200 m2 yürüyüş ve koşu yolu, 2 bin 200 m2 bisiklet yolu yer alacak. Toplamd yüz bin metrekare yeşil alandan oluşacak projenin çalışmalarına önümüzdeki hafta içerisinde başlanacağı açıklandı. Belediye Başkanı Hasan Arslan, ilçenin cazibe merkezi olması için yoğun gayret içinde olduklarını bildirdi.

BALIKESİR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:20

AKŞAM 18:57

YATSI 20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.