Hastanede 'yangın' tatbikatı

Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi görevlileri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği işbirliğiyle düzenlenen tatbikatta, hastanenin beşinci katında bulunan Kadın Doğum Servisinde senaryo gereği yangın çıktı. Senaryo gereği dumanı fark eden hemşire, koşarak alevleri görerek müdahale etmeye başladı. Bir başka hemşire ise telefonla 4444 arayarak kırmızı kod verdi. Kırmızı kod ekibi hemen olay yerine intikal ederken, güvenlik ekibi hastane içerisinde anons yaptı. Santral ekibi ise hemen itfaiye ve 112’ye haber verdi. Bu arada 5. katta bulunan bir hasta itfaiye ekipleri tarafından camdan kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Dumandan etkilenen diğer hastalara olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Tatbikat sonrası ise itfaiye ekipleri tarafından sağlık çalışanlarına hastane önünde verilen eğitimde, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale uygulamalı olarak anlatıldı. İtfaiye ekipleri hastane önünde bir ateş yakarak yanıcı malzemeye göre hangi yangın tüpünün seçilmesi ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında sağlıkçıları bilgilendirdi. Sağlık çalışanları daha sonra yanan ateşi söndürme işlemini itfaiye eriyle birlikte uygulamalı gerçekleştirdi.

BALIKESİR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

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