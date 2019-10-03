Kavgaya gitmesini engellemeye çalışan eniştesini vurdu Edremit'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada şüpheli kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece bir mahallede iki aile arasında çıkan silahlı kavgada olay sonrası kaçan şüpheli kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, tartışma sırasında kendisini engellemeye çalışan eniştesini kazaen vurduğu öğrenildi.

İbrahimce Mahallesi Çardaktepe mevkiinde dün gece saat 21.30 sıralarında iki aile arasında tartışma çıkmıştı.

İddiaya göre, şüpheli S.D. (25) elindeki tüfekle olay yerine giderken eniştesi olan Hasan Nail Çalgı (32) kendisini engellemeye çalışmış, bu sırada kazaen tüfeğin ateş alması sonucu Çalgı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ardından ise S.D.'nin kalabalık gruba pompalı tüfekle ateş etmesi sonucunda 9 kişi hafif derecede yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçan S.D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BALIKESİR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 16:20

AKŞAM 18:57

YATSI 20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.