Kyzikos Ultra Maratonu cumaya başlıyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği’nce (BANDAK) organize edilen “Kyzikos Ultra Maratonu” 456 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak.

Maraton, 4 Ekim Cuma günü başlayacak organizasyon akşam Erdek Cumhuriyet alanında İnanç Alankuş konseri ile başlayacak. 5 Ekim Cumartesi günü, saat 06.30’da, 85 kilometre Ultra Maraton koşusu ile başlayacak. 09.0010.00 arasında zumba gösterisi yapılacak. Saat 10.00’da, 22 kilometre koşusu başlayacak. 14’ de, cumhuriyet alanında bu koşunun ödül töreni yapılacak. 6 Ekim 2019 Pazar günü, saat 09.30’da çocuk koşusu ile başlayacak ve saat 10’da ise 5 kilometre koşusu start alacak. Bu koşu Seyitgazi halk koşusu olarak gerçekleşecek. Koşuların ödül töreni Cumhuriyet alanında olacak. Bu yıl düzenlenecek maratona 500 civarında sporcunun katılması bekleniyor.

BALIKESİR 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 13:03

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YATSI 20:14

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